Un muerto entre los cerca de 200 ocupantes de un cayuco que ha llegado a Tenerife

En el cayuco viajaban cerca de 40 mujeres, una de ellas embarazada.

pedrario #3 pedrario
Defender una política estricta contra la inmigración puede salvar vidas en el mar al desincentivar que se tiren al mismo.

>"Since we commenced turnbacks under Operation Sovereign Borders, there have been no known deaths at sea,"
>minister.homeaffairs.gov.au/peterdutton/Pages/2016/three-years-osb.asp
>www.bbc.com/news/world-australia-64898507
alfre2 #4 alfre2
#3 O no, si lo que dejas atrás tiene peor pinta de lo que te espera por delante.
pedrario #5 pedrario
#4 Si lo que te espera por delante es o morir, o volver a donde estás.....

No hay que dejar opción a conseguirlo. Cuando ven que el hijo del vecino ha "triunfado" y envía dinero a casa se genera efecto llamada.
alfre2 #6 alfre2
#5 tus padres nunca emigraron, verdad? Y tus abuelos?

Vivir no es triunfar. Es simplemente vivir.
pedrario #7 pedrario *
#6 Hasta mis abuelos mi árbol familiar cuenta con 4 nacionalidades distintas.

Deja de inventarte la vida de los demás si no tienes argumentos.

No es trabajo de España cuidar de un continente, un país no es tal si no tiene un control efectivo de fronteras.
#2 petal *
Necesitamos muchos trabajadores extranjeros para que los ejpañoles podamos ser todos funcionarios.
#1 petal *
Sois bienvenidos. Cuantos más vengan, mejor. Cuanto peor, mejor.
