Mueren once personas en las carreteras este fin de semana, cinco de ellos jóvenes en dos graves accidentes de tráfico

Once personas han fallecido y otras dos han resultado heridas en ocho accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas a lo largo del fin de semana, desde las 15.00 horas del viernes hasta las 20.00 horas de este domingo, según los datos de la Dirección General de Tráfico. Se da la circunstancia de que tres de los fallecidos son personas jóvenes, de entre 17 y 25 años, que han muerto en dos graves accidentes ocurridos en Granada y en Cantabria.

Antipalancas21 #1
El viernes se produjeron en las carreteras españolas tres accidentes mortales en los que tres personas perdieron la vida, mientras que dos resultaron heridas. De la misma forma, el sábado se produjeron otros tres siniestros con tres muertos. Este domingo, se han registrado dos accidentes de tráfico con cinco víctimas mortales, todos jóvenes de entre 17 y 25 años, en Cantabria y Granada.

elTieso #2
Y mientras la campaña de la DGT consiste en que compremos balizas. Qué fue de ti, Pere Navarro.

Antipalancas21 #3
#2 Las balizas, serán una cagada, pero estos accidentes son por imprudencias, velocidad y despistes.


