Mueren once personas en las carreteras este fin de semana, cinco de ellos jóvenes en dos graves accidentes de tráfico

Once personas han fallecido y otras dos han resultado heridas en ocho accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas a lo largo del fin de semana, desde las 15.00 horas del viernes hasta las 20.00 horas de este domingo, según los datos de la Dirección General de Tráfico. Se da la circunstancia de que tres de los fallecidos son personas jóvenes, de entre 17 y 25 años, que han muerto en dos graves accidentes ocurridos en Granada y en Cantabria.