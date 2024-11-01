Mueren los ocho pasajeros del helicóptero desaparecido sobre la provincia indonesa de Borneo Occidental

Las autoridades de la provincia de Borneo Occidental, situada en el oeste de Indonesia, han confirmado la muerte de las ocho personas que viajaban en el helicóptero desaparecido este jueves, una hora después de su despegue. "El equipo conjunto de búsqueda y rescate ha localizado con éxito el lugar del accidente y, según la información recabada sobre el terreno, todos los pasajeros y la tripulación han sido declarados fallecidos", ha informado el director general de Transporte Aéreo del Ministerio de Transportes del país, Lukman F. Laisa