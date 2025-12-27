Muere Ruth Bourne, pieza clave en descifrar el código nazi Enigma

Durante décadas, la historia del triunfo británico en el descifrado de códigos durante la guerra tuvo un héroe familiar. Alan Turing, brillante, trágico, hombre. Su nombre se convirtió en sinónimo de la derrota del cifrado nazi y, por extensión, del acortamiento de la Segunda Guerra Mundial. Pero la historia, al igual que las instituciones que la conforman, siempre ha sido selectiva. Las mujeres que hicieron posible esa victoria tardaron más de medio siglo en salir de las sombras. Ruth Bourne fue una de ellas.
Porque una cosa es que se haya minusvalorado el trabajo de miles y otra es que fueran piezas clave.
"Lo que hacía era mantener las máquinas en funcionamiento, sin descanso, de forma anónima."
"Bourne era una de las 1.676 mujeres de la Marina encargadas de manejar las Bombes las 24 horas del día."