Muere Roger Sweet, creador de He-Man: la generación de los 80 despide a uno de sus grandes iconos

Roger Sweet, creador de He-Man y uno de los diseñadores de juguetes más influyentes de la cultura pop de los años 80, murió este martes 28 de abril de 2026 a los 91 años debido a complicaciones derivadas de la demencia, según confirmó su esposa, Marlene Sweet. El histórico diseñador gráfico, que trabajó durante más de 16 años en Mattel, fue una figura esencial en la creación de múltiples personajes de Masters of the Universe, incluyendo al icónico He-Man, alter ego del Príncipe Adam y protagonista central del universo de Eternia.