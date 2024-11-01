Muere el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní en los ataques de EEUU e Israel

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este viernes de la muerte de su portavoz, el general de brigada Ali Mohamad Naini, en el último caso de un alto cargo iraní asesinado en los ataques de Estados Unidos e Israel. El cuerpo militar de élite ha calificado la muerte de Naini como "un traicionero acto terrorista en vísperas del último día de Ramadán", de acuerdo con un comunicado recogido por medios locales.