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Muere el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní en los ataques de EEUU e Israel

Muere el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní en los ataques de EEUU e Israel

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este viernes de la muerte de su portavoz, el general de brigada Ali Mohamad Naini, en el último caso de un alto cargo iraní asesinado en los ataques de Estados Unidos e Israel. El cuerpo militar de élite ha calificado la muerte de Naini como "un traicionero acto terrorista en vísperas del último día de Ramadán", de acuerdo con un comunicado recogido por medios locales.

| etiquetas: guardia , revolucionaria , iran , muere , guerra
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5 comentarios
7 1 0 K 83 actualidad
Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
Vaya, mira que morirse justo en medio de una guerra, ya es casualidad
2 K 24
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Otro que ahora va a disfrutar con sus vírgenes prometidas.
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#1 yukatan
supongo que este era el que lanzaba los misiles :troll:
0 K 10
#5 unocualquierax
Ya son muchos los altos cargos del gobierno iraní que se han cargado los israelíes.
Dicen que es porque tienen muchos espías sobre el terreno, pero yo me inclino más por un control enorme que tienen a través de móviles, cámaras, etc.
¿ Qué opináis ?
0 K 8
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1 *
¿Harán baraja como en Irak con Sadam y su gente? :troll:

No está muerto, está martirizado
0 K 6

menéame