Muere un paseador de perros en Uxbridge tras 3 puñaladas (ENG)

El martes por la noche, unas cien personas guardaron un minuto de silencio junto al cordón policial que rodeaba el lugar de los hechos. Aplaudieron al final y el grupo comenzó a dispersarse poco después. Un numeroso grupo de hombres, mujeres y niños depositó flores en la intersección de Midhurst Gardens y Leybourne Road, y algunos encendieron velas.

#1 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
#2 oscarcr80
An Afghan national, 22, was Tasered and arrested on suspicion of murder and attempted murder at Midhurst Gardens, Uxbridge, at 17:00 GMT on Monday.

Llamame racista y xenofobo.
#3 Davilovich
#2 Por? Solo has dado info de la noticia, ni que hubiera un patrón o similar...
#6 SerVicius
#2 Racista y xenofobo. Vincular el hecho a su nacionalidad siempre sera de racistas y xenofobos. Los hijos de la gran bretaña no cometen delitos, no?
#5 CharlesBrowson
Los firulais son mas haram que halal, aviso
#7 Kamillerix
#5 Positivo por hacerme buscar "firulais" :-D

Y desde luego los más rigoristas de los muslims (y judíos también) no tienen mucha simpatía por los perros...
#8 afrofrog
Es totalmente irrelevante para la noticia, pero en este caso dog walker se refiere a 'persona que paseaba a su perro' y no a 'paseador de perros' como trabajo. El hombre era basurero. Por si aún se puede cambiar el titular
