Muere un paseador de perros en Uxbridge tras 3 puñaladas (ENG)

El martes por la noche, unas cien personas guardaron un minuto de silencio junto al cordón policial que rodeaba el lugar de los hechos. Aplaudieron al final y el grupo comenzó a dispersarse poco después. Un numeroso grupo de hombres, mujeres y niños depositó flores en la intersección de Midhurst Gardens y Leybourne Road, y algunos encendieron velas.