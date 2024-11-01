Muere un paseador de perros en Uxbridge tras 3 puñaladas (ENG)

El martes por la noche, unas cien personas guardaron un minuto de silencio junto al cordón policial que rodeaba el lugar de los hechos. Aplaudieron al final y el grupo comenzó a dispersarse poco después. Un numeroso grupo de hombres, mujeres y niños depositó flores en la intersección de Midhurst Gardens y Leybourne Road, y algunos encendieron velas.
| etiquetas: uk , puñaladas
Llamame racista y xenofobo.
Y desde luego los más rigoristas de los muslims (y judíos también) no tienen mucha simpatía por los perros...