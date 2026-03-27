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Muere Pánfilo, el cubano que pedía “jamaa, jamaa"

Pánfilo murió en La Habana, en el mismo Vedado donde durante años fue conocido como un personaje popular de barrio.

| etiquetas: pánfilo , jamaaaa
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2 comentarios
2 1 3 K 11 actualidad
Anfiarao #1 Anfiarao *
#0 la ingesta en exceso de vinagre no solamente te produce acidez extrema y te come el esmalte dental, parece que también afecta a los niveles de sordidez que uno está dispuesto a tragar.

quierete un poco macnulti
3 K 53
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
#1 no te olvides de negativizar la noticia como buen fascista que eres, galán.
Y no te olvides de buscarte un buen siquiatra. Aunque ya dudo que tengas remedio.
1 K 24

menéame