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Muere Pánfilo, el cubano que pedía “jamaa, jamaa"
Pánfilo murió en La Habana, en el mismo Vedado donde durante años fue conocido como un personaje popular de barrio.
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#1
Anfiarao
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#0
la ingesta en exceso de vinagre no solamente te produce acidez extrema y te come el esmalte dental, parece que también afecta a los niveles de sordidez que uno está dispuesto a tragar.
quierete un poco macnulti
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#2
Macnulti_reencarnado
#1
no te olvides de negativizar la noticia como buen fascista que eres, galán.
Y no te olvides de buscarte un buen siquiatra. Aunque ya dudo que tengas remedio.
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quierete un poco macnulti
Y no te olvides de buscarte un buen siquiatra. Aunque ya dudo que tengas remedio.