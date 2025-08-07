edición general
Muere otro trabajador en accidente laboral en Sevilla

Pedro tenía 61 años y ha caído desde la azotea de una vivienda en Gines

2 comentarios
carakola #1 carakola
Veremos cosas tipo contador de violadores cuando hay interés mediático-político pero nunca un contador de accidentes de trabajo y muertes que actualicen, si no al día, al menos semanalmente.
#2 moxid *
#1 sin ministerio para contarlos no pueden dar cifras. Se requiere mucho trabajo y recursos para contabilizarlos
