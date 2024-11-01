edición general
Muere un niño de dos años tras un accidente doméstico en A Coruña: podría haberse enredado con los tiradores de un estor

Un vecino dio la voz de alarma a las 23.20 horas de este domingo para alertar de que el pequeño no reaccionaba. Un niño de dos años ha muerto en un accidente registrado en la noche del domingo en un domicilio de la calle Ángel Senra de la ciudad de A Coruña. La policía ha iniciado una investigación, aunque todo indica que el menor pudo haberse enredado con los tiradores de un estor. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, un vecino llamó a las 23.20 horas para alertar de que el menor no reaccionaba.

SMaSeR
DIOS que puta desgracia. Entro al cuarto y me encuentro a uno de mis hijos así y me da un infarto.

DEP, pobre niño, pobres padres madre mía.
MADMax2
J*d*r qué forma tan tonta de morir. Qué lástima :-/
SeñorPresunciones
#1 ¡Vaya suceso!
SMaSeR
#1 Pff a mi me ha venido la imagen de la muerte en la bañera en destino final 1...., pobre niño de verdad. Morir ahorcado por la fuerza que haces tu mismo intentando escapar, que agonía.
