Muere un niño de dos años tras un accidente doméstico en A Coruña: podría haberse enredado con los tiradores de un estor

Un vecino dio la voz de alarma a las 23.20 horas de este domingo para alertar de que el pequeño no reaccionaba. Un niño de dos años ha muerto en un accidente registrado en la noche del domingo en un domicilio de la calle Ángel Senra de la ciudad de A Coruña. La policía ha iniciado una investigación, aunque todo indica que el menor pudo haberse enredado con los tiradores de un estor. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, un vecino llamó a las 23.20 horas para alertar de que el menor no reaccionaba.