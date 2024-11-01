Muere una niña de 5 años en Huelva por un cuadro "fulminante" de meningitis meningocócica

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de Huelva informaba este jueves del fallecimiento de una menor de 5 años, natural de Villablanca, por un cuadro fulminante de sepsis meningocócica. La enfermedad meningocócica es una infección bacteriana grave causada por la bacteria Neisseria meningitidis, pudiendo progresar rápidamente y llegar a poner en peligro la vida si no se trata a tiempo, aunque es mortal en el 10% de los casos. Para evitar su contracción, es necesario ponerse la vacuna contra el meningococo ACWY protege de los tipos de...