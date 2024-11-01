edición general
Muere una niña de 5 años en Huelva por un cuadro "fulminante" de meningitis meningocócica

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de Huelva informaba este jueves del fallecimiento de una menor de 5 años, natural de Villablanca, por un cuadro fulminante de sepsis meningocócica. La enfermedad meningocócica es una infección bacteriana grave causada por la bacteria Neisseria meningitidis, pudiendo progresar rápidamente y llegar a poner en peligro la vida si no se trata a tiempo, aunque es mortal en el 10% de los casos. Para evitar su contracción, es necesario ponerse la vacuna contra el meningococo ACWY protege de los tipos de...

#2 Supongo que fue por las secuelas, no por el diagnóstico. Las personas con algún tipo de meningitis pueden quedar con secuelas graves que le hagan ser dependiente toda la vida. Que la enfermedad no sea mortal en la mayoría de casos no impide que en muchos casos no se recuperen de la forma deseada.
No estaría vacunada, supongo.
#3 será recomendable y de pago la vacuna... las gratis obligatorias, las pone mas gente, que las de pagar recomendables
#3 En España, los calendarios incluyen MenC y cada vez más MenACWY (a los 4 y 12 meses, y refuerzo a los 12 años),
#2 yo diría que ese caso justo, deprendió del dia de varios médicos
en asturias la última que fue con meningitis a urgencias, la encerraron en psiquiatría hasta su muerte...
y eso que tenemos la mejor sanidad pública de españa, sin privatizar casi y gobernada por el psoe
#1 la sanidad tiene una parte dependiente de la administración (recortes, externalizaciones, precariedad) y otra dependiente del profesional que te toque y como le pille el día.

Si vas con meningitis y te mandan a psiquiatría parece más culpa de lo segundo que de lo primero.
Es publicidad descarada.

Es una enfermedad de una incidencia muy baja y ataca a grupos vulnerables.

La vacuna tiene una eficacia limitada. No protege de la variante B que es la causante del 71% de las infecciones.
