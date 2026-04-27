edición general
10 meneos
33 clics
Muere Nedra Talley Ross a los 80 años, la última voz de las legendarias Ronettes

Muere Nedra Talley Ross a los 80 años, la última voz de las legendarias Ronettes

Adiós a la última integrante del grupo que definió el sonido de los 60. Nedra Talley Ross ha fallecido a los 80 años, dejando un legado que inspiró a Amy Winehouse y los Rolling Stones. La banda de 'Be My Baby' fue la única formación femenina que salió de gira con los Beatles. "Como miembro fundadora de The Ronettes, junto a sus primas Ronnie y Estelle, la voz, el estilo y el espíritu de Nedra ayudaron a definir un sonido que cambiaría la música". "Su contribución a la historia del grupo y a su influencia decisiva perdurará para siempre".

| etiquetas: muere , nedra talley , última , ronettes
8 2 0 K 104 cultura
6 comentarios
8 2 0 K 104 cultura
#1 Martillo_de_Herejes *
"Te tragarás la colección de cassettes, de las Shangri-La o de Las Ronettes" {0x1f3b5}

{0x1f3b5} {0x1f3b5}
12 K 139
#2 Ferroviman
#1 reno 4ever?
0 K 10
#3 Martillo_de_Herejes
#2 No sé... La canta Siniestro Total.
0 K 7
#4 Ferroviman
#3 fallo mio entonces
0 K 10
#5 Albarkas
#1 ...y bailaré sobre tu tumba...
1 K 25
#6 Chiguito2
#1 Me enteré de quienes eran Las Ronettes años después de comprarme el "bailaré sobre tu tumba", en cassete
0 K 7

menéame