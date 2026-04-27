Muere Nedra Talley Ross a los 80 años, la última voz de las legendarias Ronettes

Adiós a la última integrante del grupo que definió el sonido de los 60. Nedra Talley Ross ha fallecido a los 80 años, dejando un legado que inspiró a Amy Winehouse y los Rolling Stones. La banda de 'Be My Baby' fue la única formación femenina que salió de gira con los Beatles. "Como miembro fundadora de The Ronettes, junto a sus primas Ronnie y Estelle, la voz, el estilo y el espíritu de Nedra ayudaron a definir un sonido que cambiaría la música". "Su contribución a la historia del grupo y a su influencia decisiva perdurará para siempre".