Muere mexicano de 19 años en centro de detención migrante de ICE en Florida

Un joven de 19 años originario de México murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), en sus instalaciones en el estado de Florida. Royer Pérez Jiménez murió el pasado lunes en el Centro de Detención del Condado de Gladis, luego de que un oficial lo hallara desmayado. Los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Pese a que la causa de muerte “permanece bajo investigación”, las primeras indagatorias sugieren un suicido, de acuerdo con ICE. Se trata de la decimotercera muerte a manos...