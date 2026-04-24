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Muere un menor de edad apuñalado por un joven desde un patinete en Madrid

Muere un menor de edad apuñalado por un joven desde un patinete en Madrid

Investigan el homicidio de un chico de 17 años de edad que ha sido apuñalado por otro joven desde un patinete en Puente de Vallecas (Madrid).

| etiquetas: madrid , asesinato
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2 comentarios
5 0 0 K 68 actualidad
ElRespeto #1 ElRespeto *
"patinete", "otro joven"...
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KoLoRo #2 KoLoRo
#1 Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, incluida un ajuste de cuentas entre bandas, ya que fuentes de la investigación consultadas por EFE apuntan a que la víctima podría pertenecer a los Trinitarios y el autor de la puñalada, a los Ñetas.

La víctima responde a las siglas D.A.S.V., es nacido en 2008 y tiene nacionalidad española, de origen hondureño, agregan las mencionadas fuentes.

Si esque estaba clarisimo...
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menéame