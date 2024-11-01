Muere en el Loro Parque el pingüino papúa más longevo de Europa, de casi 40 años

Loro Parque, ubicado en Tenerife, ha informado este miércoles de que ha fallecido uno de los "animales más especiales" de su historia: el pingüino papúa (Pygoscelis papua) más longevo de Europa registrado bajo cuidado humano. El ave ha muerto esta semana a los 39 años y 11 meses, una edad extraordinaria que duplica la esperanza de vida de esta especie, estimada en la naturaleza entre 15 y 20 años. El ejemplar estaba formalmente registrado en ZIMS (Zoological Information Management System), la base de datos global gestionada por Species360.
