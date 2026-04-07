Muere José Luis Portela Trigo, el exorcista más mediático de Galicia

Con el fallecimiento esta madrugada de José Luis Portela Trigo también se ha ido uno de los sacerdotes más singulares y mediáticos de Galicia, conocido por hablar abiertamente de exorcismos y de la atención espiritual que prestaba a personas que acudían hasta este templo en busca de ayuda. Párroco de San Martín y San Campio de Figueiró durante más de medio siglo, su nombre quedó estrechamente ligado a este santuario, que durante décadas registró una notable afluencia de visitantes.