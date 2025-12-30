Muere Jaleda Zia, la primera mujer que dirigió el Gobierno de Bangladés, a los 80 años | Internacional

Fue primera ministra en tres ocasiones desde 1991 y su rivalidad con Sheij Hasina marcó la política del país durante décadas. Tras su ascenso al poder en 1991, desarrolló una enconada rivalidad con Sheij Hasina, con quien se alternó en el poder durante años. Aunque estaba fuera del Gobierno desde 2006 y pasó varios años encarcelada o en arresto domiciliario por casos de corrupción, su hijo, Tarique Rahman, actual líder del BNP, es favorito para las elecciones parlamentarias del próximo mes de febrero.