edición general
8 meneos
185 clics
Muere la 'influencer' Yulia Burtseva a los 38 años tras someterse a una cirugía de levantamiento de glúteos en Moscú

Muere la 'influencer' Yulia Burtseva a los 38 años tras someterse a una cirugía de levantamiento de glúteos en Moscú

La creadora de contenido rusa compartía en redes sociales su estilo de vida familiar en compañía de su marido y su única hija en Italia.

| etiquetas: muerte , influencer , rusa , cirugía , levantamiento , glúteos , moscú
7 1 2 K 72 actualidad
8 comentarios
7 1 2 K 72 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Parece ser que la operación fue como el culo.
14 K 166
reivaj01 #3 reivaj01
#1 Creo que la has cagado con tu comentario.
1 K 21
#5 HangTheRich
Play stupid games, win stupid prices
3 K 45
pitercio #6 pitercio
Una pena. Murió con el culo bien alto.
0 K 14
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Le habría salido a cuenta hacer un poquito de deporte en lugar de dejarse la vida en la camilla de un matasanos.
0 K 13
#2 Daniel2000
¿ Limpiaba ventanas a la hora de su muerte ?
0 K 12
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Hay algo que no huele bien en esta historia
0 K 10
#8 mam23
de cirugia plastica a tanatopraxia.
0 K 7

menéame