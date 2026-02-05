Muere un influencer colombiano que saltó de un puente por un reto viral

Todo por un “like”. O miles. Pero el río Cauca no entiende de algoritmos y su corriente no perdonó. Sin embargo, para el influencer Ángel Montoya, de 30 años, la fuerza del agua parecía un obstáculo menor frente a la promesa de la viralidad. El creador de contenido colombiano, cuya marca personal se cimentó sobre el riesgo y la adrenalina, encontró el final de su camino tras lanzarse desde un puente en busca de la toma perfecta.
