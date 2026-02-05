edición general
Muere un influencer colombiano que saltó de un puente por un reto viral

Todo por un “like”. O miles. Pero el río Cauca no entiende de algoritmos y su corriente no perdonó. Sin embargo, para el influencer Ángel Montoya, de 30 años, la fuerza del agua parecía un obstáculo menor frente a la promesa de la viralidad. El creador de contenido colombiano, cuya marca personal se cimentó sobre el riesgo y la adrenalina, encontró el final de su camino tras lanzarse desde un puente en busca de la toma perfecta.

etiquetas: influencer , angel montoya , colombia , muerte , darwin
Rogue #1 Rogue
Efecto Darwin
0 K 12
ombresaco #3 ombresaco
Esta canción en esperanto trata exactamente de eso.

tubaro.aperu.net/v/ytb_2reOeMqKT3w/

Una pena que lis subtitulos esten solo en esperanto
0 K 11
Don_Pixote #2 Don_Pixote *
hay que ser retrasado, el rio arrastrando arboles en el video y se tira

(ademas de que tiene una deformacion en un brazo...o se hacia solo pajas con el otro )
0 K 8

