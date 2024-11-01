edición general
Muere un hombre por una cornada en el pecho en la capea nocturna del Carnaval de Ciudad Rodrigo

Un hombre de 65 años ha fallecido esta noche a consecuencia de una cornada en el pecho durante la capea nocturna del Carnaval de Ciudad Rodrigo (Salamanca), el primer festejo popular de este año. Tal y como ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2, en torno a las 01.15 horas se ha recibido una llamada desde la enfermería del dispositivo preventivo del Carnaval de Ciudad Rodrigo, situado en la Plaza Mayor de la localidad salmantina, en la que informaban del fallecimiento de un hombre.

| etiquetas: muerte , cornada , toro , ciudad rodrigo , noche , carnaval
Supercinexin #1 Supercinexin
Unas fiestas taurinas sin fallecido o sin herido grave con secuelas de por vida no es una fiesta taurina exitosa. Mis felicitaciones al Municipio.
#2 Toponotomalasuerte
Murio haciendo lo que más le gustaba.
El toro está bien?
Cehona #3 Cehona
Título Darwin honorífico del día
drocab2012 #4 drocab2012 *
Murió haciendo lo que mas le gustaba...(joder, ya estaba puesto)...bueno...
Mas cornadas da el hambre...
