Muere un hombre arrollado por el metro en Barcelona tras tropezar y caer a las vías accidentalmente

El metro de Barcelona ha vuelto a registrar un nuevo hecho trágico. Un hombre ha muerto arrollado por un convoy tras caer a las vías de forma accidental. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, 22 de noviembre, pasadas las once de la noche, cuando el hombre se encontraba en la estación de Diagonal, concretamente en uno de los andenes de la L3. Por causas que a estas horas se están investigando, el hombre tropezó, perdió el equilibrio y cayó a las vías, donde un convoy lo arrolló sin que el conductor pudiera hacer nada por evitarlo.