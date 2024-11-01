edición general
Muere un hombre arrollado por el metro en Barcelona tras tropezar y caer a las vías accidentalmente

El metro de Barcelona ha vuelto a registrar un nuevo hecho trágico. Un hombre ha muerto arrollado por un convoy tras caer a las vías de forma accidental. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, 22 de noviembre, pasadas las once de la noche, cuando el hombre se encontraba en la estación de Diagonal, concretamente en uno de los andenes de la L3. Por causas que a estas horas se están investigando, el hombre tropezó, perdió el equilibrio y cayó a las vías, donde un convoy lo arrolló sin que el conductor pudiera hacer nada por evitarlo.

calde #3 calde
Es demencial que las estaciones todavía no tengan mamparas para evitar caídas. Más aún pensando en los momentos de hora punta con un montón de gente andando por el andén.
#2 mcfgdbbn3
Por eso en la L6 de Madrid van a poner puertas, y en BCN la línea L9L10 también las tiene.
blak #4 blak
#2 En Barcelona en parte es porque esas líneas entiendo que están automatizadas y van sin conductor.
#1 tpm1
Esto son unos payos fumando marihuana y que no agreden y amenazan con armas de fuego al vigilante cuando les recrimina.
