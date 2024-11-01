Muere un hombre de 41 años tras recibir un disparo en El Algar en un posible "vuelco" de droga

Un hombre de 41 años, vecino de la diputación cartagenera de El Algar, murió en la madrugada de este domingo tras recibir un disparo con una escopeta en la puerta de su vivienda. El suceso, ocurrido en la calle Juan XXIII, apunta a un posible asalto para robar una plantación de marihuana, lo que en el argot policial se conoce como un vuelco, según las primeras informaciones recabadas. La víctima ha sido identificada como Francisco Giménez, de unos cuarenta años, conocido en el entorno como El Pachequero, una figura popular en el pueblo. Varias