Muere el futbolista de 20 años Antony Ylano tras chocar su moto contra una vaca  

Conmoción en el fútbol brasileño por la trágica muerte de Antony Ylano, delantero de 20 años del Piauí Esporte Clube que falleció en la madrugada del 20 de octubre tras chocar su moto contra una vaca. El suceso ocurrió en la carretera BR-343, en el estado de Piauí, cuando el joven volvía de celebrar el cumpleaños de su padre. El siniestro se produjo sobre las 3.25 de la madrugada y las cámaras de seguridad cercanas grabaron lo ocurrido. Ylano, en moto, chocó con la vaca y el vehículo salió despedido.