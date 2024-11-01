edición general
Muere el futbolista de 20 años Antony Ylano tras chocar su moto contra una vaca  

Conmoción en el fútbol brasileño por la trágica muerte de Antony Ylano, delantero de 20 años del Piauí Esporte Clube que falleció en la madrugada del 20 de octubre tras chocar su moto contra una vaca. El suceso ocurrió en la carretera BR-343, en el estado de Piauí, cuando el joven volvía de celebrar el cumpleaños de su padre. El siniestro se produjo sobre las 3.25 de la madrugada y las cámaras de seguridad cercanas grabaron lo ocurrido. Ylano, en moto, chocó con la vaca y el vehículo salió despedido.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Vaya hostia que se dio, iba a buena velocidad con la moto, la vaca le costo trabajo pero se puso en pies y se fue
janatxan #3 janatxan *
¿Esta bien la vaca? Vía iluminada, las vacas no son pequeñas y encima son blancas que parecen faros de lo que reflejan la luz, iba demasiado rápido para ser un entorno urbano, alguien se lo pasó bien en la fiesta.
javibaz #4 javibaz
#3 Parece que no, alguna pata le ha roto. Tendrá que sacrificarse.
#5 Katos
#3 yo ya no se si es alta de empatía, o ética o directamente psicopatía. Pero tu comentario es absolutamente de una degradación social excepcional. Enhorabuena
janatxan #7 janatxan
#5 ¿y quien te ha dicho que me importe una mierda la sociedad para tener que preocuparme de que un borracho/drogadicto/flipado se mate por gilipollas? Me preocupa la puta vaca porque se ha comido la ostia sin hacer nada malo y porque seguramente su destino sea el sacrificio y no que la traten medicamente como harian con una persona. Quedate la sociedad toda para ti, hasta que te hartes.
#8 levante
#5 Ha sido una vaca pero llega a ser una persona y la habría matado, iba a toda leche.
DEP.
obmultimedia #2 obmultimedia
Sin casco, superando la velocidad permitida de la via...
Darwin hizo el resto.
#6 La_Prensa
Se ve que no fue sólo la moto la que chocó con la vaca
