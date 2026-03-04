edición general
Muere Fernando Ónega: Sonsoles y Cristina Ónega arropadas por la reina Letizia, amigos y familiares en la capilla ardiente, en directo

La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez, ha llegado a la capilla ardiente de Fernando Ónega situada en la casa de Galicia de Madrid, para despedirse del ilustre periodista fallecido durante el día de ayer.

The_Ignorator #1 The_Ignorator
Ojo, esta no es una noticia sobre la muerte de Onega, está relacionada y es de reacciones de famosos, ministros, famliares, etc...


Y sí, el karma está para quemarlo
elTieso #3 elTieso
Se arropan entre ellos, élite heredera del franquismo, comenzando por el fallecido, ese querido hijo de la prensa falangista cuya muerte convierte en un santo demócrata.
The_Ignorator #2 The_Ignorator
He visto a la ministra de vivienda moverse más por y hablar de Fernando Ónega que de la vivienda.
The_Ignorator #4 The_Ignorator
@kukusu si me pones la noticia de la que es dupe con la reaccion de la ministra de la vivienda, la cierro

Pero a mi, siendo la vivienda del primer problema de los españoles, y siendo la ministra del ramo bastante esquiva en acciones, apariciones y declaraciones, sin lugar a dudas creo que cuando esta persona hace algo es porque es digno de ver y estudiar, porque eso repercutirá en la vivienda
kukusu #6 kukusu
#4 la noticia viene a ser básicamente la misma, que el señor a muerto. nada mas que decir.
juliusK #5 juliusK
Habrán acudido también sus colegas vivos del Arriba del que fue subdirector, los de la Guardia Mora de Franco (ejpañoles-de-bien con chilaba y turbante) de la que fue Jefe de Prensa y de la Secretaría General del Movimiento y Falange que le veían futuro antes de convertise con Suarez en democrata-de-toda-la-vida y padre de la vomitiva Sonsoles también "periodista" equidistante-de-toda-la-vida y removedora de bulos, chismes, mierda y tragedias. Pero ha llegado el tiempo de blanquear sepulcros y lo van a sentir mucho todos empezando por la compiyogui consuerte. Pos vale
