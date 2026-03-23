Muere el ex primer ministro francés Lionel Jospin a los 88 años

El ex primer ministro Lionel Jospin, figura destacada del socialismo francés, ha fallecido este lunes a los 88 años, según ha anunciado su familia. Fue jefe del Ejecutivo de cohabitación entre 1997 y 2002 bajo la presidencia de Jacques Chirac. Perdió dos veces las elecciones presidenciales, siendo eliminado en 2002 frente a Jean-Marie Le Pen.