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Muere el ex primer ministro francés Lionel Jospin a los 88 años

Muere el ex primer ministro francés Lionel Jospin a los 88 años

El ex primer ministro Lionel Jospin, figura destacada del socialismo francés, ha fallecido este lunes a los 88 años, según ha anunciado su familia. Fue jefe del Ejecutivo de cohabitación entre 1997 y 2002 bajo la presidencia de Jacques Chirac. Perdió dos veces las elecciones presidenciales, siendo eliminado en 2002 frente a Jean-Marie Le Pen.

| etiquetas: muerte , lionel , jospin , primer , ministro , francia
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5 comentarios
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#3 pascuaI
#2 De 35 :-)
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cromax #4 cromax
#3 ¡Glups! Lo acabo de ver se me bailó el número del teclado. :shit:
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Al final se ha rendido. DEP
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cromax #2 cromax
#1 Al lado de lo que hay ahora este tío casi parece Lenin.
A su favor hay que decir que fue el que instauró la semana de 37 horas y tuvo una serie de políticas sociales bastante decentes.
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lonnegan #5 lonnegan
Felipe González, calienta que sales.
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menéame