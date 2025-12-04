Muere el elefante más viejo de Cabárceno tras pelearse con su hijo

Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Jums, el elefante más mayor del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con cerca de 50 años, ha fallecido este miércoles después de pelearse con su hijo Jumar. Este macho dominante de la manada de elefantes africanos del lugar falleció a consecuencia de las heridas sufridas en una pelea con otro de los ejemplares del grupo, en lo que apunta a una disputa de machos por conseguir la predominancia.