Muere el dramaturgo Tom Stoppard a los 88 años

Nacido en la antigua Checoslovaquia, fue uno de los literatos más brillantes del siglo XX, autor de obras como ‘Rosencrantz y Guildersten han muerto’ y ‘Shakespeare enamorado’. Los amantes del cine y de la literatura de otro gran gigante de las letras británicas, John Le Carré, saben que la mano de Stoppard está detrás de una de las adaptaciones cinematográficas más exquisitamente construidas, a la que no le sobraba ni un plano ni una palabra, como fue La casa Rusia. Su trilogía La costa de la utopía (Viaje, Naufragio, Rescate).