Muere en Carballo (A Coruña) un niño de dos años tras atragantarse con una gominola

Un niño de dos años ha fallecido en Carballo (A Coruña) tras atragantarse con una gominola, según la información facilitada a Europa Press por fuentes consultadas. Desde el servicio de emergencias 112 Galicia han confirmado que sobre las 20.25 horas del sábado, día 28, se recibió el aviso a través de Urxencias Sanitarias 061. Al tener constancia de los hechos, se comunicó también a la Guardia Civil y a la Policía Local, que se desplazaron al lugar. Desde los servicios sanitarios desplazados al domicilio trataron de reanimarlo.

#5 Papichon *
¿Tendrá algo que ver con esta noticia?...www.meneame.net/go?id=4149842
Kantinero #2 Kantinero
Cosas que pasan y seguirán pasando, una tragedia y máxime si toca de cerca
sotillo #1 sotillo
Una lastima y yo que me metía con mi mujer por que no le dejaba a la niña comer caramelos
Priorat #3 Priorat *
Tras atragantarse. Uno se puede atragantar con cualquier cosa que coma.

Lo de que sea una gominola me parece bastante irrelevante.

#1 O un caramelo. También te puedes atragantar con un trozo de pollo.
Josecoj #4 Josecoj
#3 De hecho es que te puede pasar incluso siendo ya mayorcito
johel #7 johel
#3 #4 #1 He estado en dos funerales, uno fue una croqueta y otro un trozo de pan. Yo mismo he llegado a ponerme azul por culpa de un mal trago de agua.
#6 DotorMaster *
#3 a una vecina se le atragantó el chiquillo con una moneda de 5 pesetas (ya hace, eh? xD ) que se metió en la boca, y lo solucionó otra vecina más veterana cogiendo al niño por los tobillos, poniéndolo boca abajo, y a base de achuchones escupió el duro. Qué tiempos aquellos jeje

Edit: bueno, el chiquillo ese creo que tiene ya hijos, osea que....jeje
#8 snubbe
Todo el tiempo he estado leyendo "Muere a Caballo tras atragantarse con una gominola" con cara de o_o.

Lo lamento por el chiquillo y la familia.
