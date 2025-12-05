Muere el cantante italiano Sandro Giacobbe, autor de «El jardín prohibido»

El cantante italiano Sandro Giacobbe (Génova, 1949), autor de clásicos de los Setenta como Señora mía o El jardín prohibido, ha fallecido este viernes a los 75 años de edad en su casa de la localidad de Cogorno. El artista, que padecía un tumor desde hacía diez años, obtuvo notoriedad en las décadas de los setenta y de los ochenta con sus baladas románticas, con las que logró trascender las fronteras italianas y llegar a otros países.