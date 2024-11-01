·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14902
clics
Es legal que me escriba Pável?
5266
clics
El modelo europeo eleva el riesgo: el río atmosférico del martes será de gran magnitud; predicción para España
4661
clics
Evolución mensual del volumen de nuevas preguntas en StackOverflow
4413
clics
La imagen que resume una era: millones de libros en un almacén esperando a ser destruidos tras entrenar a una IA
3352
clics
Andalucía será zona de lluvias tras la rotura del vórtice polar
más votadas
569
Miguel Ángel Rodríguez trató de persuadir por carta a víctimas de las residencias de que la culpa era de Sánchez
362
76.475 valencianos esperaban una vivienda protegida mientras cargos del PP se repartieron las VPO de Alicante
500
Rosa Rodríguez, «encantada» de que el premio de ‘Pasapalabra’ revierta en la sociedad vía impuestos
216
David Martín, un ganadero contra la demagogia en el debate del lobo
431
El arrebato de Trump contra la UE se convierte en bendición: Europa mete el turbo a la inversión en tecnología
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
32
clics
Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de la agrupación 3 Doors Down
El artista tenía 47 años y batalló contra un cáncer durante los últimos meses. 'Here Without You' y 'Kryptonite' son sus canciones más famosas.
|
etiquetas
:
3 doors down
,
bard arnold
4
0
0
K
31
cultura
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
31
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Milmariposas
Oh, no! Uno de mis himnos es "Here without you"...
www.youtube.com/watch?v=xocNHKBHsSg
0
K
14
#2
Inox
*
Joder, qué joven. Yo los descubrí gracias a Kazaa (fíjate de cuando te hablo) y mediante la canción Loser, que sigue siendo de mis preferidas.
Descanse en paz.
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.youtube.com/watch?v=xocNHKBHsSg
Descanse en paz.