Muere Brad Arnold, vocalista y fundador de la agrupación 3 Doors Down

El artista tenía 47 años y batalló contra un cáncer durante los últimos meses. 'Here Without You' y 'Kryptonite' son sus canciones más famosas.

Milmariposas #1 Milmariposas
Oh, no! Uno de mis himnos es "Here without you"...

www.youtube.com/watch?v=xocNHKBHsSg <:(
#2 Inox *
Joder, qué joven. Yo los descubrí gracias a Kazaa (fíjate de cuando te hablo) y mediante la canción Loser, que sigue siendo de mis preferidas.
Descanse en paz.
