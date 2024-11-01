Muere abuelito de 72 años que soñaba con terminar la primaria, lo golpearon salvajemente para robarle la bicicleta

Un hombre de 72 años de edad que se dirigía a una escuela donde recibía clases para terminar su educación primaria, falleció debido a la seriedad de las heridas provocadas por un grupo de ladrones que no solo le quitó su bicicleta, también le quitó la vida. Los hechos ocurrieron en la localidad de Moreno, en Buenos Aires, Argentina, donde Mario Rueda, un abuelito jubilado, se alistaba para ir a la Escuela de Educación Primaria para Adultos 701 de José C. Paz para aprender a leer.