Muere a los 79 años Francisco Fernández Marugán, histórico dirigente socialista y ex defensor del Pueblo interino

Militante del PSOE desde los años 70, primero formó parte de la organización socialista clandestina de Madrid y luego desempeñó distintos cargos en los sucesivos gobiernos de su partido. Nacido en Cáceres en 1946 era economista, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y técnico de la Administración Civil de Estado e Inspector Financiero Tributario. Fue miembro del Comité Federal y de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. También ejerció como adjunto primero del Defensor del Pueblo.