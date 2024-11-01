edición general
Muere a los 63 años Robe, "Rey de Extremadura"

Muere a los 63 años Robe, "Rey de Extremadura"

El músico y escritor Roberto Iniesta, que fuera líder de Extremoduro, ha fallecido según indica un comunicado oficial de la banda.

Escafurciao #5 Escafurciao
#1 la otra es un vídeo, este se merecía las 2 o 3 que salgan.
2 K 22
javibaz #8 javibaz
#1 140 meneos y no está ni en candidatas.
0 K 13
Vaya noticia más PUTA
Vaya noticia más PUTA
1 K 13
#2 morralla
Iros todos a tomar por culo!

Vaya forma de mierda de empezar el día… :'(

DEP
1 K 9
IVAJ #4 IVAJ
Esto me ha impactado
Buena parte de mi juventud está en sus canciones
0 K 9
Joder, qué bajón :'(
Joder, qué bajón :'(
0 K 7
#7 Hoypuedeserungrandia
Malas noticias para empezar el día.
Que la tierra te arrope.
DEP.
0 K 7

