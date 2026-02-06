·
Muere a los 21 años la modelo Cristina Pérez Galcenco, hija del exfutbolista Nacho Pérez
Era asidua de la Pasarela Campoamor de Oviedo y ya había desfilado en la Fashion Week de Madrid
|
etiquetas
:
muere
,
modelo
,
cristina pérez galcenco
,
hija
,
exfutbolista
,
nacho pérez
7 comentarios
#1
cfsr86
No sé muy bien... No soy médico y no tengo conocimientos de medicina, pero como puede morir una persona de tan solo 21 años de muerte natural?
1
K
13
#2
pepel
#1
ictus, infartos, patologías congénitas, cáncer, etc...
3
K
48
#6
diablos_maiq
#2
¿todo eso a la vez?
0
K
10
#3
beatusille
#1
De un ictus, por ejemplo. Pero no me parece lo más probable.
1
K
13
#4
Alakrán_
#1
Lo que viene a decir es que la muerte no ha sido provocada por un accidente o suicidio.
Las enfermedades, los infartos... son causas naturales
1
K
22
#5
Abcdefghijklm
*
#1
Según Grok:
Problemas cardíacos súbitos
Muerte súbita cardiaca (la más común en jóvenes aparentemente sanos)
Cardiomiopatía hipertrófica no diagnosticada
Arritmias graves (síndrome de Brugada, QT largo, etc.)
Miocarditis (a veces post-viral, incluso leve y asintomática)
Problemas vasculares cerebrales
Hemorragia cerebral espontánea (p. ej. por malformación arteriovenosa o aneurisma roto)
Tromboembolismo masivo (ictus isquémico o embolia pulmonar masiva)
Causas metabólicas
…
» ver todo el comentario
1
K
14
#7
diablos_maiq
#1
Darwin
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
