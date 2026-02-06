edición general
3 meneos
272 clics

Muere a los 21 años la modelo Cristina Pérez Galcenco, hija del exfutbolista Nacho Pérez

Era asidua de la Pasarela Campoamor de Oviedo y ya había desfilado en la Fashion Week de Madrid

| etiquetas: muere , modelo , cristina pérez galcenco , hija , exfutbolista , nacho pérez
3 0 2 K 25 actualidad
7 comentarios
3 0 2 K 25 actualidad
cfsr86 #1 cfsr86
No sé muy bien... No soy médico y no tengo conocimientos de medicina, pero como puede morir una persona de tan solo 21 años de muerte natural?
1 K 13
pepel #2 pepel
#1 ictus, infartos, patologías congénitas, cáncer, etc...
3 K 48
#6 diablos_maiq
#2 ¿todo eso a la vez? o_o
0 K 10
#3 beatusille
#1 De un ictus, por ejemplo. Pero no me parece lo más probable.
1 K 13
Alakrán_ #4 Alakrán_
#1 Lo que viene a decir es que la muerte no ha sido provocada por un accidente o suicidio.
Las enfermedades, los infartos... son causas naturales
1 K 22
Abcdefghijklm #5 Abcdefghijklm *
#1 Según Grok:
Problemas cardíacos súbitos
Muerte súbita cardiaca (la más común en jóvenes aparentemente sanos)
Cardiomiopatía hipertrófica no diagnosticada
Arritmias graves (síndrome de Brugada, QT largo, etc.)
Miocarditis (a veces post-viral, incluso leve y asintomática)

Problemas vasculares cerebrales
Hemorragia cerebral espontánea (p. ej. por malformación arteriovenosa o aneurisma roto)
Tromboembolismo masivo (ictus isquémico o embolia pulmonar masiva)

Causas metabólicas

…   » ver todo el comentario
1 K 14
#7 diablos_maiq
#1 Darwin
0 K 10

menéame