edición general
2 meneos
43 clics
Muere a los 15 años en Palma: asfixiada al meter su cabeza entre los barrotes de su casa

Muere a los 15 años en Palma: asfixiada al meter su cabeza entre los barrotes de su casa

Las primeras pesquisas apuntan a que el fallecimiento se debió a un accidente doméstico que derivó en un ahogamiento, aunque aún se esperan los resultados de la autopsia. Por el momento, se descarta un asesinato. Según informó la Policía, la adolescente introdujo voluntariamente la cabeza entre los barrotes de una reja y no pudo retirarla, lo que provocó su asfixia. En la vivienda se encontraban varios familiares que, según Diario de Mallorca, no se percataron inicialmente de lo ocurrido. Cuando acudieron en su auxilio ya era demasiado tarde.

| etiquetas: muere , 15 años , asfixiada , atrapada cabeza , reja , palma
2 0 1 K 17 Sucesos
5 comentarios
2 0 1 K 17 Sucesos
devilinside #3 devilinside
Me encanta la foto que ilustra la noticia y si pie: "ventana con rejas"
0 K 12
jonolulu #2 jonolulu
No entiendo, tenía la cabeza más pequeña que el cuello?
0 K 12
io1976 #4 io1976
#2 No, pero la fatiga y la gravedad le habrán provocado la asfixia contra un tercer barrote.
2 K 32
Chinchorro #1 Chinchorro
Darwin.
0 K 11
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
Posiblemente estaba intentando escapar/huir de casa...
0 K 7

menéame