El "mueble de salón" canónico en la España de los 80 y los 90 está muerto. Eso dice más de nosotros de lo que aparenta

Hay un objeto que desapareció de los hogares españoles en cosa de una generación o dos, sin que casi nadie se diera cuenta: el mueble de salón. No hablo de una base para la tele sino de esa arquitectura de madera maciza que ocupaba una pared entera, con sus vitrinas, baldas, cajones, hueco para la tele y, en los modelos más ambiciosos, hasta minibar integrado, lo único de la casa de mi infancia que me parecía un lujo. Durante décadas ese mueble fue el centro neurálgico del hogar. Alojaba libros, la tele, la minicadena (otro vestigio ...

#1 Albarkas
Yo tengo el de mis padres y me importa una mierda que me digan que es un comedor de Cuéntame.
Cada vez que lo miro me los recuerda y parece que aun están ahí.
