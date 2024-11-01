Muchas gasolineras se quedan sin diesel en Sudáfrica, a pesar de las proclamas del gobierno de que todo está controlado [eng]

Varias estaciones de servicio en Sudáfrica, incluidas las de las provincias de Western Cape, Gauteng, Free State, North West y Northern Cape, han comenzado a quedarse sin diésel (específicamente de 50 ppm). Esto ocurre a pesar de que el gobierno asegura que no hay un riesgo inmediato para el suministro nacional. Sudáfrica depende en gran medida del combustible importado debido a que varias refinerías locales ya no operan, lo que aumenta su vulnerabilidad ante las tensiones globales, especialmente en Medio Oriente.