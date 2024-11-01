edición general
4 meneos
3 clics
Muchas gasolineras se quedan sin diesel en Sudáfrica, a pesar de las proclamas del gobierno de que todo está controlado [eng]

Muchas gasolineras se quedan sin diesel en Sudáfrica, a pesar de las proclamas del gobierno de que todo está controlado [eng]

Varias estaciones de servicio en Sudáfrica, incluidas las de las provincias de Western Cape, Gauteng, Free State, North West y Northern Cape, han comenzado a quedarse sin diésel (específicamente de 50 ppm). Esto ocurre a pesar de que el gobierno asegura que no hay un riesgo inmediato para el suministro nacional. Sudáfrica depende en gran medida del combustible importado debido a que varias refinerías locales ya no operan, lo que aumenta su vulnerabilidad ante las tensiones globales, especialmente en Medio Oriente.

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , energía , información , consumo
4 0 0 K 52 actualidad
1 comentarios
4 0 0 K 52 actualidad
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Hubo pánico por la subida de precios y la gente fué a llenar en masa los coches estos días, eso acaba con cualquier suministro, la cuestión es si en los centros de distribución sigue habiendo
0 K 14

menéame