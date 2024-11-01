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Muchachada Nui - Chuck Norris

Muchachada Nui - Chuck Norris

Hola, soy Chuck Norris. Uno de los mayores héroes de acción de la Historia, por fin en Muchachada Nui.

| etiquetas: chuck norris , celebrities
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5 comentarios
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ronko #1 ronko
"Si puedes verme ya estás muerto" xD xD xD
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O.OOЄ #2 O.OOЄ
#1 Pues con esa calidad de video casi no se le ve. Cada ojo es un pixel.
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ronko #3 ronko
#2 DLSS 5 de Nvidia y "arreglao" :troll:
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O.OOЄ #4 O.OOЄ
#3 Lo he probado y le añade tetas.
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ronko #5 ronko
#2 También es una salvaguarda, al no poder verle... sobrevivimos. xD
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menéame