MTV echa el cierra a sus canales musicales en Europa

MTV abrió sus puertas emitiendo el videoclip Video Killed the Radio Star en 1981, cambiando por completo la industria de la música a nivel global. Desde entonces, el panorama mediático ha mutado hasta convertirse en un ecosistema diferente donde el streaming avanza a pasos agigantados. En este contexto de cambios constantes y fusiones empresariales, distintas fuentes apuntan a que la compañía cerrará sus canales musicales en varios mercados, incluido el europeo, Concretamente las marcas MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live HD