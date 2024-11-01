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Movistar, Orange y Vodafone acuerdan un aviso que se mostrará al acceder a webs ilegales bloqueadas por el Protocolo

Movistar, Orange y Vodafone acuerdan un aviso que se mostrará al acceder a webs ilegales bloqueadas por el Protocolo

Las operadoras de telecomunicaciones se han puesto de acuerdo para empezar a mostrar a los clientes que navegan a través de su fibra y su móvil, un nuevo mensaje de advertencia que impide acceder a webs prohibidas.Cuando el usuario introduce en su navegador la dirección de una web prohibida, su operadora redirige la navegación a la web protocolo-proteccionpi.com. Este dominio fue registrado hace tan solo unos días, el pasado 3 de abril. Bajo la señal de peligro en rojo, se informa al visitante de que el acceso a la web ha sido bloqueado

| etiquetas: bloqueo , movistar , orange , vodafone
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4 comentarios
6 1 0 K 67 actualidad
Aokromes #1 Aokromes
e ironicamente, ayer la mafia bloqueo la web que alberga el aviso.
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#3 sisi
Me parece perfecto.
Ahora lo siguiente cuando se bloquee una web legitima es pantallazo, es inundar el registro del ministerio de quejas.
digital.sede.gob.es/servicio?id=Registro-Electrónico-General
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tul #4 tul
#3 se podria automatizar
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#2 Tensk
Es interesante, porque la web en cuestión tiene un enlace a una web del ministerio donde están varios listados de webs bloqueadas, ya tú sabes.
1 K 22

menéame