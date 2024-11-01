Movistar, Orange y Vodafone acuerdan un aviso que se mostrará al acceder a webs ilegales bloqueadas por el Protocolo

Las operadoras de telecomunicaciones se han puesto de acuerdo para empezar a mostrar a los clientes que navegan a través de su fibra y su móvil, un nuevo mensaje de advertencia que impide acceder a webs prohibidas.Cuando el usuario introduce en su navegador la dirección de una web prohibida, su operadora redirige la navegación a la web protocolo-proteccionpi.com. Este dominio fue registrado hace tan solo unos días, el pasado 3 de abril. Bajo la señal de peligro en rojo, se informa al visitante de que el acceso a la web ha sido bloqueado