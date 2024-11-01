Mouse: P.I. For Hire es un juego de disparos en primera persona hilarante, encantador y con mucho estilo. (ING)

Mouse: P.I. For Hire responde a una pregunta que nadie se hacía, pero que debería haberse planteado: ¿Y si Steamboat Willie fuera un clásico juego de disparos en primera persona? La respuesta, como se puede ver, es una aventura encantadora y extravagante ambientada en un mundo de dibujos animados con tintes de cine negro, donde los personajes son ratones y un misterio se cierne sobre ellos. Todo se va desvelando poco a poco mientras tú, un roedor detective privado, te adentras en turbios negocios y descubres pistas que lo conectan todo.
