Mourinho pide perdón por el incidente del dedo en el ojo de Tito Vilanova diez años después: "Yo fui el que falló"

Diez años después, ya sin Tito Vilanova (falleció en 2014), Mourinho ha expresado su profundo arrepentimiento por aquel suceso, que le marcó para siempre y le granjeó la enemistad eterna del barcelonismo (entre otras cosas). El nuevo entrenador de la Roma entona el mea culpa. "Yo fui el que falló, no debería haber hecho lo que hice. Claro que no, la imagen negativa se queda para siempre. Tito no tuvo nada que ver con eso. Lo siento por él", admite Mourinho