Mouliaá alega una baja médica para no acudir de nuevo al juzgado y Errejón espera que "pronto" responda por "tantas mentiras"

La actriz Elisa Mouliaá no ha acudido a declarar en el juzgado, por segunda vez, por la querella presentada contra ella por el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas calumnias vertidas por ella, argumentando que está de baja y que además no debe coincidir con su presunto agresor.
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- Se va a demostrar que las denuncias falsas existen.
- La izquierda se va a caer por fin del guindo en el tema de la ley de violencia de genero actual, que se ha convertido en una baza para cualquier mujer con malas intenciones.
La mal llamada izquierda política no se va a caer del guindo porque cobra de ello. aunque sepan que es mentira la mitad de lo que anuncian se van a callar y aceptar el hembrismo porque les da de comer.
Creo que toca centrarse en como avanzar en derechos y romper desigualdades sin leyes identitarias, que pese a que son útiles para resolver problemas concretos y enquistados , a la larga pueden derivar en otras desigualdades si no se acotan y se definen muy buen sus limites y marco de actuación concreto.
Otra cosa distinta es q esta pava sea una tarada y una desequilibrada, y q haga cosas q nadie entiende (ni sus abogados)
Pero vamos, tampoco me parece q Errejon sea un mirlo blanco.
Tal para cual, el uno y el otro.
De puto asco va este asunto, de que prácticamente había reconocido su mal hacer y dimitió.
Ahora ya lleva el camino contrario a sus aparentes propios actos.
Tiene muchos giros de guión, cosas raras y esta es una más.