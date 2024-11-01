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Mouliaá alega una baja médica para no acudir de nuevo al juzgado y Errejón espera que "pronto" responda por "tantas mentiras"

La actriz Elisa Mouliaá no ha acudido a declarar en el juzgado, por segunda vez, por la querella presentada contra ella por el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas calumnias vertidas por ella, argumentando que está de baja y que además no debe coincidir con su presunto agresor.

| etiquetas: mouliaa , errejon , jugado , denuncia , calumnias
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
txillo #1 txillo
Me temo que este caso va a ser muy relevante por muchas cosas, pero principalmente 2:

- Se va a demostrar que las denuncias falsas existen.
- La izquierda se va a caer por fin del guindo en el tema de la ley de violencia de genero actual, que se ha convertido en una baza para cualquier mujer con malas intenciones.
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Veelicus #2 Veelicus
#1 No soy tan optimista, lo que dices lo saben de sobra, pero como va en contra de la ideologia lo niegan, por eso cuando se dan de ostias contra la realidad eleccion tras eleccion culpan a los de fuera y no miran dentro que hacen mal
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masde120 #4 masde120 *
#1 se va a demostrar con este caso? Y las 10000 anteriores no cuentan?
La mal llamada izquierda política no se va a caer del guindo porque cobra de ello. aunque sepan que es mentira la mitad de lo que anuncian se van a callar y aceptar el hembrismo porque les da de comer.
2 K 35
#11 Ninethousand *
#4 La gran mayoría de "la izquierda política" estamos plenamente de acuerdo con que las denuncias falsas existen, tanto en violencia de género como en cualquier otro delito, y en que la culpabilidad debe ser demostrada a un nivel razonable (como en cualquier otro delito) para que haya condena. Ni la ley actual dicta, ni la gran mayoría estamos pidiendo, que solo la acusación sea suficiente para invertir la carga de la prueba. Esto queda demostrado cuando la mayoría de casos terminan…   » ver todo el comentario
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#6 tpm1
#1 Luego te despertaste del sueño.
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Ainur #7 Ainur *
#1 Llevo tiempo pensando que las leyes de identidad han llegado a su tope, pero es imposible que ciertos sectores estén dispuestos a abordar ese debate con tranquilidad y sosiego, de hecho lo afrontarían como un anatema.

Creo que toca centrarse en como avanzar en derechos y romper desigualdades sin leyes identitarias, que pese a que son útiles para resolver problemas concretos y enquistados , a la larga pueden derivar en otras desigualdades si no se acotan y se definen muy buen sus limites y marco de actuación concreto.
3 K 44
txillo #10 txillo
#7 Ahora solo necesitamos que Irene Montero no te llame violador por expresarte así de razonablemente.
1 K 21
nemesisreptante #14 nemesisreptante
#1 la denuncia es una pollada pero falsa no creo que sea, parece que no se inventa nada pero los hechos están lejos de ser delictivos.
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silencer #16 silencer
#1 No creo q este caso sea una denuncia falsa. Quizá algo exagerada, pero no falsa.

Otra cosa distinta es q esta pava sea una tarada y una desequilibrada, y q haga cosas q nadie entiende (ni sus abogados)
Pero vamos, tampoco me parece q Errejon sea un mirlo blanco.

Tal para cual, el uno y el otro.
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Kantinero #8 Kantinero *
Pues a Errejón le dan de su propia medicina, pero a esa imbécil al talego. Sospecho que buscaba protagonismo y venderse como actriz, sería poético que las cámaras sola la enfoquen a la entrada y salida de los juzgados
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#12 Juantxi
Por fin VOX estará a favor de Íñigo.
De puto asco va este asunto, de que prácticamente había reconocido su mal hacer y dimitió.
Ahora ya lleva el camino contrario a sus aparentes propios actos.
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memmaker650 #3 memmaker650
Este caso es raro raro raro.
Tiene muchos giros de guión, cosas raras y esta es una más.
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#9 Poll
#3 Si el mismo Errejón dijo que el personaje se había comido a la persona y salió pidiendo disculpas por su comportamiento. Es muy muy raro, si.
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#13 capitan.meneito
#3 dos matrículas iguales, no te digo más.
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CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
podras esconderte señora, pero no huir, y mientras mas payasadas mayor karma caerá y esperemos que sea de forma ejemplarizante y publica
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#5 Hoypuedeserungrandia
No conozco el caso en profundidad, pero tiene muy mala pinta para la denunciante, cuando dice que necesita una abogada mujer para que entienda el caso.
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menéame