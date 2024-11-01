edición general
El motor para bicicleta eléctrica más avanzado del momento se diseña en España

Este motor presenta un cambio integrado de accionamiento automático y de relaciones infinitas gestionado digitalmente, sin los habituales engranajes mecánicos de otros motores de la competencia.

DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Lo dudo... De espanha no sale nada bueno
