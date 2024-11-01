edición general
El motor axial de YASA reescribe de nuevo los límites de la potencia eléctrica

En el mundo de los motores eléctricos, hay un nombre que resuena con fuerza cada vez que se habla de superar límites: YASA. Los pioneros del motor de flujo axial han vuelto a sacudir los cimientos del mercado. Solo tres meses después de establecer un récord mundial no oficial de densidad de potencia que dejó atónita a la competencia, la empresa ha superado su propia y descomunal marca de 42 kW/kg. Su nueva e-máquina, delgada y de grado automotriz, es más ligera y significativamente más potente que su predecesora,

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El anuncio de esta semana detalla un prototipo que ha logrado reducir cerca de 14 gramos de peso mientras aumenta la potencia en más de un 33%. Las cifras exactas son asombrosas: el motor pesa 12,7 kg y genera una potencia máxima de 750 kW (1.006 CV). Esto se traduce en una densidad de potencia de 59 kW/kg, un 40% superior a la ya estratosférica cifra alcanzada a mediados de 2025. Yasa es una filial de Mercedes.
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Las cifras exactas son asombrosas: el motor pesa 12,7 kg y genera una potencia máxima de 750 kW (1.006 CV).

Deben pesar más los pernos que tienen que sujetar ese bicho son romperse que el propio motor. Y los cables para meter esta potencia, también tienen que ser chulos.
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Yasa es una filial de Mercedes
No interesa.
Aquí, solo cosa china.
#4 Review
Me parece impresionante, pero mi pregunta como persona que no tiene ni idea del tema:
Igual que consiguen hacer un motor de 12,7Kg de más de 1000cv, puede escalar de igual manera y hacer un motor de 1Kg de 100cv? Por que yo estaría más interesado en eso que en un supermotor de 1000cv
