Mossos toma las '801 viviendas' de Sant Cosme del Prat de Llobregat para parar los pies a clanes desbocados

Los Mossos d'Esquadra del Prat de Llobregat, en colaboración con agentes de la policía local de este municipio, han hecho esta mañana un gran despliegue policial de seguridad ciudadana en uno de los puntos más calientes del área metropolitana, la zona de las '801 viviendas', en Sant Cosme, después de diversos incidentes que se han registrado los últimos meses, con ataques de los clanes de etnia gitana contra efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) o taxistas y repartidores que han tenido que trabajar en este barrio.