Los Mossos detienen al dueño de una peluquería china por financiar con 600.000 euros a Hamás

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 27 de enero en L’Hospitalet de Llobregat a un hombre de 38 años, de origen chino y propietario de una peluquería, acusado de financiar la organización terrorista Hamás. La policía ha monitorizado diversos envíos de dinero a través de criptomonedas por valor de 600.000 euros, según han explicado este viernes en una nota de prensa. El hombre está en libertad con cargos, en una causa que investiga la Audiencia Nacional, por los delitos de financiación de terrorismo y contrabando. La investigación -la pri
