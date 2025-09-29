edición general
Los Mossos decidieron no detener a Puigdemont en el callejón antes de subir al escenario el 8-A para evitar desórdenes públicos

Este lunes, los Mossos d'Esquadra han reconocido que no lo detuvieron en ese momento para evitar desórdenes públicos ante la juez que investiga a tres agentes por ayudarle en su fuga. El jefe de los Mossos d'Esquadra el día de la huida de Carles Puigdemont, Eduard Sallent, ratificó ante la juez en junio que "no se contempló" que el ex presidente de la Generalitat pudiera regresar para volver a huir ese 8 de agosto y coincidiendo con la investidura de Salvador Illa (PSC) en el Parlament.

Pertinax #1 Pertinax
Se les escapó por 8 segundos.
capitan__nemo #3 capitan__nemo *
Pues en otras ocasiones si que no les importan tanto los desordenes publicos y estan los de las porras y los escudos, las escopetas de pelotas de goma, las mangueras a presion, gases lacrimogenos, ...
javierchiclana #4 javierchiclana
"Para seguir leyendo suscríbete". Muro de pago
#2 PendergastAloysius
Lo gracioso es que si lo hubieran hecho le habrían ahorrado al independentismo su momento más bochornoso.
