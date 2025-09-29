Los Mossos decidieron no detener a Puigdemont en el callejón antes de subir al escenario el 8-A para evitar desórdenes públicos

Este lunes, los Mossos d'Esquadra han reconocido que no lo detuvieron en ese momento para evitar desórdenes públicos ante la juez que investiga a tres agentes por ayudarle en su fuga. El jefe de los Mossos d'Esquadra el día de la huida de Carles Puigdemont, Eduard Sallent, ratificó ante la juez en junio que "no se contempló" que el ex presidente de la Generalitat pudiera regresar para volver a huir ese 8 de agosto y coincidiendo con la investidura de Salvador Illa (PSC) en el Parlament.