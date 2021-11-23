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El Mossad israelí, entre la eficacia y la controversia

El Mossad israelí, entre la eficacia y la controversia

En el mundo de la inteligencia internacional pocos nombres resultan tan reconocibles como el Mossad, el servicio secreto exterior de Israel, cuya actividad ha alimentado tanto análisis estratégicos como relatos casi cinematográficos. En este servicio se dan cita al unísono el mito, la realidad, la desinformación y el imaginario colectivo apurando ficciones. Su historia está íntimamente ligada a la propia existencia del Estado israelí, marcado desde su nacimiento por un entorno hostil que convirtió la información en un recurso vital.

| etiquetas: mossad , israel , inteligencia
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9 comentarios
4 1 2 K 44 cultura
carakola #2 carakola *
"Controversia" xD Menudo eufemismo para el titular y qué manera de comerles la polla a los sionazis en el artículo.
8 K 156
Supercinexin #8 Supercinexin
#2 Es que menudo lavado de ojete a base de lengüetazos. Equivalente a leer algo como "la Operación Cóndor de Pinochet, entre la eficacia y la controversia". Basura pagada por los asesinos.
3 K 70
Poplíteo #9 Poplíteo
#2 La Voz de Galicia no es muy dada a rechazar el dinero del mejor postor...
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Supercinexin #3 Supercinexin
El Estado israelí nació como grupos terroristas de judíos europeos que iban aldea por aldea, pueblo por pueblo, ametrallando a los palestinos y lanzándoles granadas. Habían incluso ataques con lanzallamas. A esos días de bandas de judíos con armamento militar traído de contrabando de Europa asesinando a palestinos y quedándose con sus pueblos lo llamaron "la guerra de la Independencia".

La formación del Estado de Israel fue exactamente eso. Ninguna otra cosa más que eso. Sin agresión…   » ver todo el comentario
4 K 82
#1 pandasucks
grupo de malditos bastardos, todo lo demás sorbra.
1 K 31
#6 pirat
#1 el griego
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ilecinan #4 ilecinan
Siéntate en la puerta de tu casa y verás a tu enemigo pasar en una caja de pino.

www.enlacejudio.com/2021/11/23/en-2050-casi-1-de-cada-3-judios-en-isra

Van de cabeza hacia el suicidio, no merece la pena ...

En 24 años no va a haber estado de Israel
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#7 pirat
Eficientes son en agigantar la repulsión hacia ellos.
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#5 Emotivo *
Los pusieron en un avispero y están son las consecuencias.
La medidas que toman ya no son por supervivencia, es triste vivir en una posición constante de guerra.
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menéame