El Mossad israelí, entre la eficacia y la controversia

En el mundo de la inteligencia internacional pocos nombres resultan tan reconocibles como el Mossad, el servicio secreto exterior de Israel, cuya actividad ha alimentado tanto análisis estratégicos como relatos casi cinematográficos. En este servicio se dan cita al unísono el mito, la realidad, la desinformación y el imaginario colectivo apurando ficciones. Su historia está íntimamente ligada a la propia existencia del Estado israelí, marcado desde su nacimiento por un entorno hostil que convirtió la información en un recurso vital.
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La formación del Estado de Israel fue exactamente eso. Ninguna otra cosa más que eso. Sin agresión… » ver todo el comentario
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Van de cabeza hacia el suicidio, no merece la pena ...
En 24 años no va a haber estado de Israel
La medidas que toman ya no son por supervivencia, es triste vivir en una posición constante de guerra.