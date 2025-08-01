Las moscas sin cabeza

Después de que Trump y Putin celebraron la “Cumbre Estados Unidos-Rusia” en Alaska, Europa y Ucrania se vieron fuertemente estimuladas. El 17 de agosto, Zelenski llegó a Bruselas para reunirse con von der Leyen. En una conferencia de prensa, Zelenski anunció que iría a la Casa Blanca para reunirse con Trump. La llamada "coalición de voluntarios", que incluía al Reino Unido, se reunió a puerta cerrada. Fue en esta reunión que Europa decidió formar una delegación sin precedentes para acompañar a Zelenski a la Casa Blanca, con el fin de impulsar
| etiquetas: trump , zelenski , europe-bitches , meeting , analisis
Sin embargo, según el diario italiano Corriere della Sera, Macron y Meloni comenzaron a pelear en una reunión a puerta cerrada. Meloni sugirió que incluso si la actitud de Trump hacia Putin incomoda a Europa, ésta no debe atacar a Trump sino que debe cooperar con Estados Unidos. De lo contrario, si Trump se enoja, Estados Unidos podría pasar por alto a Europa para abordar la cuestión ucraniana. Macron, sin embargo, se burló de las palabras de Meloni, argumentando que
